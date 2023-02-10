Зеленский о военной помощи: есть хорошие сигналы о дальнобойных ракетах и авиации

На этой неделе во время международных визитов Украина получила хорошие сигналы по дальнобойным ракетам и боевой авиации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Важно за эту неделю, - наш дипломатический марафон. Лондон, Париж, Брюссель - всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и и следующего уровня нашего сотрудничества - боевой авиации", - заявил он.

Напомним, 8 февраля Зеленский после визита в Британию отправился во Францию. Там он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Кроме того, Зеленский выступил перед Европарламентом, а РБК-Украина собрала главные цитаты президента.

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