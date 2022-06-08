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Подоляк про плани Думи "скасувати" незалежність Литви: апетити РФ не обмежаться Україною

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Середа 08 червня 2022 20:44
Подоляк про плани Думи "скасувати" незалежність Литви: апетити РФ не обмежаться Україною Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Намір Держдуми скасувати ухвалу про незалежність Литви є черговим доказом несправності російської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка у Twitter.

"Це (плани про "скасування" незалежності Литви - ред.) - ще один доказ того, що апетити імперії не обмежуються Україною. Будь-які розмови про шлях до миру через збереження варварської фізіономії Росії - самообман, який принесе війну на територію ЄС", - наголосив Подоляк.

За його словами, зараз війну можливо зупинити лише якщо союзники України прискорять і збільшать військову допомогу для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше до Держдуми РФ внесли законопроект про відміну постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". Ініціатори документа вважають, що ухвала була прийнята незаконно.

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