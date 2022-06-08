Подоляк о планах Думы "отменить" независимость Литвы: аппетиты РФ не ограничатся Украиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"Это (планы об "отмене" независимости Литвы - ред.) еще одно доказательство того, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Любые разговоры о пути к миру через сохранения варварской физиономии России - самообман, который принесет войну на территорию ЕС", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, сейчас войну возможно остановить только если союзники Украины ускорят и увеличат военную помощь для ВСУ.