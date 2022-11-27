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Подоляк о передаче ПВО Patriot: это не о наступлениях, а о защите детей и населения

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Киев, Воскресенье 27 ноября 2022 10:18
Подоляк о передаче ПВО Patriot: это не о наступлениях, а о защите детей и населения Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Система ПВО Patriot не является наступательным оружием. Она поможет Украине защитить детей и населения от российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"ЗРК Patriot и эскалация - слова, которые не могут быть совместимы в одном предложении. ПВО - это не о наступлениях. Это исключительно о защите детей и мирного населения от ракетных ударов", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что инициатива Польши верна. Однако решение должна принять Германия.

Напомним, что после падения ракеты в Польше власти Германии предложили передать систему ПВО Patriot, чтобы разместить ее на украинско-польской границе.

Польша попросила Германию предоставить Patriot Украине, чтобы защитники небо от ракет.

Германия же заявила, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.

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