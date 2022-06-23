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Подоляк відреагував на кандидатство України в ЄС: не по дорозі з Zомбілендом

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Київ, Четвер 23 червня 2022 23:07
Подоляк відреагував на кандидатство України в ЄС: не по дорозі з Zомбілендом Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського союзу означає завершення проекту "русского мира".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Кінець проекту "русского мира" в Україні і ери російського лобі в Європі. Україна - офіційний кандидат до Євросоюзу, а Європа - єдина як ніколи раніше. Попереду - непростий шлях, але головне доведено: ми - частина цивілізованого світу, нам не по дорозі з російським Zомбілендом", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон назвав статус кандидата в ЄС для України сильним політичним сигналом у бік Росії.

Детальніше про рішення саміту ЄС читайте в матеріалі "РБК-Україна".

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