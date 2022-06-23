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Подоляк отреагировал на кандидатство Украины в ЕС: не по пути с Zомбилендом

Новина українською →
Киев, Четверг 23 июня 2022 23:07
Подоляк отреагировал на кандидатство Украины в ЕС: не по пути с Zомбилендом Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз означает конце проекта "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Конец проекта русского мира в Украине и эры российского лобби в Европе. Украина - официальный кандидат в Евросоюз, а Европа - единая как никогда раньше. Впереди - непростой путь, но главное доказано: мы - часть цивилизованного мира, нам не по пути с российским Zомбилендом", - отметил он.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал статус кандидата в ЕС для Украины сильным политическим сигналом в сторону России.

Подробнее о решении саммита ЕС читайте в материале "РБК-Украина".

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