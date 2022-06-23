Подоляк отреагировал на кандидатство Украины в ЕС: не по пути с Zомбилендом

"Конец проекта русского мира в Украине и эры российского лобби в Европе. Украина - официальный кандидат в Евросоюз, а Европа - единая как никогда раньше. Впереди - непростой путь, но главное доказано: мы - часть цивилизованного мира, нам не по пути с российским Zомбилендом", - отметил он.