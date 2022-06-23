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Макрон про статус кандидата в ЄС для України: це сильний сигнал на адресу Росії

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Брюссель, Четвер 23 червня 2022 22:26
Макрон про статус кандидата в ЄС для України: це сильний сигнал на адресу Росії Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу є сильним сигналом для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона після саміту лідерів ЄС.

"Статус кандидата - це дуже сильний сигнал для Росії", - зазначив він.

Він також підкреслив, що сьогодні було зроблено правильний політичний жест з боку сильної і єдиної Європи.

"Це буде довгий шлях, він буде вимогливим", - сказав Макрон і додав, що Україна, Молдова і Грузія мають все для того, щоб швидко просунутися в процесах європейської інтеграції.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вже відреагував на рішення лідерів ЄС і заявив, що Україна чекала на статус кандидата на вступ "120 днів і 30 років".

Перший день саміту ЄС у Брюсселі завершився одноголосним рішенням дати статус кандидата Україні і Молдові. Що стосується Грузії, то їй належить виконати ще кілька умов.

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