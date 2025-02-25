Подоляк назвал три вида самых эффективных санкций против России

Санкции против Российской Федерации (РФ) являются эффективными, но и в дальнейшем остаются направления, которые позволили бы еще сильнее подорвать экономику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телеканала FREEDOM.

"Остальные санкции тоже важны, поскольку они лишают Россию возможности покупать те или иные товары военного назначения или которые могут быть двойного назначения. Все санкции, конечно, важны, но перечисленные три вида - особенно", - пояснил Подоляк.

По словам Подоляка, среди уже введенных санкций, наиболее эффективными являются:

Санкции против России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели санкции, направленные на ослабление российской экономики и ограничение ее военного потенциала. Европейский Союз (ЕС), Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания, Канада, Япония и другие государства заморозили активы российских банков, отключили некоторые из них от международной платежной системы SWIFT, ввели экспортные ограничения на высокотехнологичные товары и ввели персональные санкции против чиновников, бизнесменов и пропагандистов.

В третью годовщину полномасштабной войны Совет ЕС принял широкомасштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России.

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