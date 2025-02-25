Подоляк назвав три види найефективніших санкцій проти Росії

Санкції проти Російської Федерації (РФ) є ефективними, але й надалі залишаються напрямки, які дозволили б ще сильніше підірвати економіку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телеканалу FREEDOM.

"Решта санкцій теж важливі, оскільки вони позбавляють Росію можливості купувати ті чи інші товари військового призначення або які можуть бути подвійного призначення. Усі санкції, звичайно, важливі, але перераховані три види - особливо", - пояснив Подоляк.

За словами Подоляка, серед вже запроваджених санкцій, найбільш ефективними є:

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни запровадили санкції, спрямовані на ослаблення російської економіки та обмеження її військового потенціалу. Європейський Союз (ЄС), Сполучені Штати Америки (США), Велика Британія, Канада, Японія та інші держави заморозили активи російських банків, відключили деякі з них від міжнародної платіжної системи SWIFT, ввели експортні обмеження на високотехнологічні товари та запровадили персональні санкції проти чиновників, бізнесменів і пропагандистів.

У третю річницю повномасштабної війни Рада ЄС ухвалила широкомасштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.

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