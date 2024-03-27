Подоляк о намерениях НАТО сбивать российские ракеты: одно лишь заявление будет тревожить РФ

"Когда россияне видят, что страны НАТО не реагируют на сознательные провокации, то будут увеличивать эскалацию. Безусловно, если страны НАТО или приграничные к России и Беларуси страны не будут реагировать на провокации, то Россия будет это увеличивать", - сказал он.

При этом представитель ОП добавил, что будет видно, смогут ли государства-члены НАТО реагировать больше, чем одними заявлениями.

В этом контексте Подоляк высказался о пролете российской ракетой в воздушном пространстве Польши во время очередного массированного обстрела Украины 24 марта.

"Нам безусловно хотелось бы, чтобы были сделаны 3 вывода из этого 39-секундного пролета ракеты. Первый - не надо думать, что все закончится само по себе и РФ удовлетворится маленькой частицей страны. Второй - надо перестать накапливать все на складах, а передать на поле боя", - рассказал советник главы ОП.

Он отметил, что Украине нужно "не так много": системы ПРО, которые находятся на складах в европейских странах, и тактическая авиация.

"И третий - кроме заявления, только ракета подлетает к границе НАТО, они имеют в рамках международного права абсолютные права сбить ракету", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что все, что делает Россия, построено на блефе.

"Если вы не отвечаете, то она будет повышать цену следующего удара. Если будете отвечать, то быстро выясните, что это блеф. Одно только заявление, что НАТО рассматривает сбитие российских ракет, будет сильно тревожить Россию", - резюмирует он.

Провокация с российской ракетой в небе Польши

Напомним, в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. В частности, под атакой находились западные регионы. Одна из ракет залетела в воздушное пространство Польши – ее зафиксировали над Люблинским воеводством. Но польские военные проигнорировали такую провокацию.

Позже советник министра обороны Польши Мечислав Бенек отметил, что Польша сбила бы ракету, если бы она залетела дальше внутрь страны.

При этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что мириться с такими действиями России нельзя и ракету необходимо было сбить.

Добавим, как заявил ранее представитель польского Сейма Шимон Головня, инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться и дальше. Он допустил эту возможность на фоне продолжающейся в Украине войны.

Из-за инцидента с ракетой 24 марта МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева "на ковер". Однако 25 марта стало известно, что посол РФ Андреев не пришел в МИД Польши. Как выяснилось, российский дипломат временно уехал из страны.