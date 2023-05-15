Диктатор заболел? Что происходит с Лукашенко и почему он пропал на несколько дней

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко несколько дней не появлялся на публике. Это породило слухи о возможной болезни, а в СМИ уже рассуждают на тему того, что будет со страной в случае его смерти.

Лукашенко исчез на несколько дней, но уже появился

Александр Лукашенко был среди немногих лидеров постсоветских стран, которые 9 мая приехали к российскому президенту Владимиру Путину. На параде на Красной площади он появился с забинтованной правой рукой.

После официальной части он не остался на обед для высоких гостей, а сразу отправился в Беларусь. Причем он не смог пройти 300 метров от мавзолея, поэтому его на специальном автомобили подвезли охранники Путина.

Кроме того, Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью для белорусов. Ожидалось, что он произнесет ее как минимум в онлайн-режиме, но в итоге выступал министр обороны Виктор Хренин.

Вечером он все-такие принял участие в публичных мероприятиях в Минске, но оно ограничилось возложением цветов. А после 9 мая он почти на неделю выпал из публичного пространства.

По всей видимости сегодня у него решили разрядить обстановку и опубликовали фото с якобы совещания с военными в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

Примечательно, что там он появился с забинтованной левой, а не правой рукой, и попросил отчитаться об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне "без великих" докладов.

Кроме того, он объявил, что белорусские войска находятся в повышенной области с тех пор, как в Брянской области (Российская Федерация) "были сбиты четыре воздушных суда".

Слухи о болезни

Издание "Зеркало" проанализировало его график и пришло к выводу, что еще в апреле он постоянно проводил встречи, но уже в мае распорядок выглядел нехарактерно. В частности, за первую неделю он "засветился" на вручении наград деятелям различных сфер. И уже тогда привлек внимание его осипший голос. Это выглядело подозрительно, поскольку Лукашенко известен многочасовыми речами.

До визита в Москву он также провел совещание с силовиками, но его показали только на фото, видео так и не было опубликовано. Все остальные события на сайте президента Беларуси - это поздравления и подписание документов. С чем именно это связано, неизвестно, поскольку пресс-служба никак не комментирует данный вопрос.

В субботу, 14 мая, стало известно, что Лукашенко привозили в "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами президента в Ждановичах. А после без него прошло празднование дня флага и герба. Как пишет "Наша Нива", в его окружении распространяются слухи о неком вирусе, якобы кроме него заболели еще несколько человек. В частности, по одной из версий это могут быть осложнения от гриппа.

Фото: слухи о болезни Лукашенко официально не подвтерждены и не опровергнуты (GettyImages)

Основатель проекта "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько говорит, что сейчас гадать о том, что именно происходит с Лукашенко, - дело неблагодарное. Хотя, конечно, факты говорят в пользу того, что у него могут быть проблемы со здоровьем.

"Вечером 9 мая он не произнес речь в Минске. Такой человек как Лукашенко никогда бы не позволил себе такого. Что касается правой руки, вероятно здоровье не позволяло ему провести операцию, чтобы спрятать бинт. Фактом остается и то, что его кортеж приезжал в лечебницу в Ждановичах и пробыл там около двух часов. Возможно, там проходили какие-то действия, которые невозможно было провести в резиденции. При этом мы не можем утверждать, что после этого он покинул больницу, возможно, он оставался там еще какое-то время", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, все, что касается здоровья Лукашенко, - на данный момент не более чем спекуляции. А те, кто владеют такой информацией, вряд ли выйдут с публичной коммуникацией.

Отметим, подтверждение болезни неожиданно пришло из Москвы. Замглавы комитета российской Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Лукашенко "просто заболел" и нуждается в отдыхе. Он также заверил, что ничего сверхъестественного не произошло и это не COVID-19. При этом в Кремле говорят об отсутствии сообщений из Минска и призывают ориентироваться на официальную информацию, когда она появится.

А представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов дал интригующий комментарий в эфире телемарафона.

"Да, есть информация о проблемах со здоровьем диктатора, но детализировать не будем. В конце концов, здоровье Путина значительно интереснее для украинцев и всего мира, чем здоровье Лукашенко", - добавил он.

В то же время, по словам представителя кабинета по транзиту власти, оппозиционера Павла Латушко, у белорусского диктатора инфекционно-аллергический миокардит. Это воспалительное поражение сердечной мышцы, его симптомы включают одышку, недомогание, боли в сердце и боли в суставах.

Белорусы хотят определенности

Этот вопрос важен в контексте событий 2020 года после выборов, продолжающихся репрессий и использования территории Беларуси в российской войне против Украины. Но, как отмечает Антон Мотолько, пока невозможно оценить реакцию белорусов и провести реальные замеры.

"То, что мы видим, - сейчас идет период ожидания. Общество, его активная часть, которая была движущей силой в 2020 году, которая делится информацией о перемещении войск и поддерживает Украину, конечно, ждет "хороших новостей", - рассказал он в комментарии изданию.

В тоже время силовики, военные и государственные служащие тоже в ожидании определенности, поскольку пресс-служба Лукашенко и его пропагандисты играют в молчанку и публично не говорят о том, что с ним происходит.

Белорусское издание "Зеркало" со ссылкой на старшего исследователя Центра новых идей и бывшего дипломата Павла Мацукевича пишет, что скорее всего у Лукашенко достаточно серьезное обострение, но это не вопрос жизни и смерти. А молчание может быть театральной паузой, которую он сам выдерживает и наблюдает за ситуацией.

"Иногда выгодно прикинуться мертвым, чтобы посмотреть, как поведет себя окружение, кто дернется к вертикали, какие телодвижения начнутся в России, в Украине, на Западе", - добавил он.

Беларусь без Лукашенко?

На фоне слухов о болезни Лукашенко, в СМИ начались рассуждения о том, что будет с Беларусью в случае его внезапной кончины. Тот же Мацукевич уверен, что, например, гипотетическая смерть диктатора ничем не угрожает России. По его словам, ни один из вероятных преемников не будет закладывать антироссийский курс. То есть интересы Москвы априори будут учтены белорусской властью.

Согласно законодательству, на случай смерти президента есть два сценария. Если он умирает насильственной смертью, то в Беларуси объявляется чрезвычайное или военное положение с ограничением прав граждан и переходом власти к Совету безопасности. Если по естественным причинам - то до выборов обязанности будет исполнять спикер верхней палаты парламента. При втором сценарии выборы должны пройти в течение 70 дней, при первом - переходный период может затянуться, пока не отменят военное положение.

В обоих случаях страну может возглавить Наталья Кочанова. Она начала политическую карьеру с поста мэра Новополоцка, впоследствии была единственной женщиной вице-премьером, возглавляла администрацию Лукашенко и была его помощницей по Минску.

Фото: в случае смерти Лукашенко страну возглавит спикер верхней палаты парламента и глава Совета республики Наталья Кочанова (sovrep.gov.by)

"Она абсолютно предана Лукашенко и не воспринимается другими органами власти как лидер. А как мы понимаем, преданный человек - это не профессионал", - отметил в беседе с РБК-Украина Антон Мотолько.

По его мнению, если Лукашенко станет недееспособным, в стране начнется борьба за власть. Однако при нем выросло целое поколение управленцев, которые боятся быть лидерами и брать на себя ответственность. Что касается России, то в Кремле сейчас не заинтересованы в дестабилизации Беларуси. Потому что в ожидании украинского контрнаступления там заняты совсем другими вопросами.

В таком случае он уверен, что свое слово должна сказать Светлана Тихановская как человек, который победил на выборах 2020 года, но не вступил в должность. Примечательно, что еще 10 мая она рассказала о плане на случай смерти Лукашенко. В частности, она подчеркнула, что в этот период должны пройти переговоры между разными ветвями власти и новые выборы.

"У демократических сил уже разработана стратегия переходного периода. Когда мы закончим ее обсуждение, будет опубликована публичная версия. Я хочу обратиться ко всем белорусам и белорускам и сказать: я готова брать на себя ответственность и быть вашим голосом в это трудное время, чтобы провести честные выборы и не допустить хаос и приход к власти нового диктатора", - отметила она.