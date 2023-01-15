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Подоляк о ликвидации зеков ЧВК "Вагнера": завершена на 77%

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЧВК "Вагнера" по упрощенной "процедуре" набрала в свою группировку более 38 тысяч российских зеков. Уже 77% из них ликвидированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"О качестве российской "армии"... ЧВК "Вагнер" через упрощенную "процедуру" вывела из подчинения ФСИН (тюрем и колоний) - 38 244 человека для использования в геноциде. ВСУ "сняло с учета" (убило, ранило, отправило в бесследие или плен) - 29 543. Могилизация российских зеков на сейчас - 77%", - написал он.

Напомним, ранее Генштаб Украины сообщил, что Россия пытается восстановить подразделения, понесшие потери. Для этого в так называемой "ДНР" проводят призыв заключенных.

Кроме того, ранее в сети появилось видео, на котором основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербует заключенных из РФ, чтобы бросить на войну с Украиной.

По данным военной разведки, на территории Донбасса оккупанты создали целый лагерь для тренировки и удержания мобилизованных зеков.

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Ирина ПодолякЧВК ВагнераВойна России против Украины