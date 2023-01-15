Подоляк про ліквідацію зеків ПВК "Вагнера": завершено на 77%

"Про якість російської "армії"... ПВК "Вагнер" через спрощену "процедуру" вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді. ЗСУ "зняло з обліку" (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація російських зеків на зараз - 77%.", - написав він.

Нагадаємо, раніше Генштаб України повідомив, що Росія намагається відновити підрозділи, які зазнали втрат. Для цього в так званій ДНР проводять заклик ув'язнених.

Крім того, раніше в мережі з'явилося відео, на якому засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вербує ув'язнених із РФ, щоб кинути на війну з Україною.

За даними військової розвідки, на території Донбасу окупанти створили цілий табір для тренування та утримання мобілізованих зеків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.