Россия пытается пополнять подразделения на передовой зеками из "ДНР", - Генштаб
Российское руководство пытается восстановить подразделения, понесшие потери. Для этого в так называемой "ДНР" проводят призыв заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Отмечается, что Россия использует любые методы для восстановления потерь. Поэтому на оккупированной части Донецкой области так называемые "местные власти" проводят призыв и подготовку еще 250 заключенных.
По данным Генштаба, мобилизованных зеков собирается бросить сразу на передовую.
"Они в ближайшие дни будут направлены на доукомплектование находящихся на передовых позициях подразделений", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербует заключенных из РФ, чтобы бросить на войну с Украиной.
По данным военной разведки, на территории Донбасса оккупанты создали целый лагерь для тренировки и удержания мобилизованных зеков.
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