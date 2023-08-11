Подоляк об изоляции Путина: не "санкционная мера", а вопрос личной гигиены

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Каждый политический лидер сегодня должен понимать: любые контакты с официально разыскиваемым военным преступником (aka президентом России) является не дипломатической работой, а международным манифестом - декларацией поддержки геноцида, террора и военных преступлений. Зато изоляция своего имени от России сегодня является не какой-то "санкционной мерой", а банальным вопросом личной гигиены", - пишет Подоляк.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина не будет иметь никаких договоренностей с диктатором.

Для возобновления переговоров Россия должна: