Подоляк про ізоляцію Путіна: не "санкційний захід", а питання особистої гігієни

Ізоляція російського диктатора Володимира Путіна є банальним питанням особистої гігієни, а не "санкційних заходів".

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

"Кожен політичний лідер сьогодні має розуміти: будь-які контакти з офіційно розшукуваним воєнним злочинцем (aka президентом Росії) є не дипломатичною роботою, а міжнародним маніфестом - декларацією підтримки геноциду, терору та воєнних злочинів. Натомість ізоляція свого імені від Росії сьогодні є не якимсь "санкційним заходом", а банальним питанням особистої гігієни", - пише Подоляк.

Переговори з Росією

У минулому році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна не матиме жодних домовленостей з диктатором.

Для відновлення переговорів Росія повинна: