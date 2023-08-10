Кулеба о переговорах: мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом

Переговоры с Россией возможны только при условии, что страна-агрессор полностью выведет свои войска с нашей территории. Однако, эти договоренности не будут с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью Corriere della Sera .

"Путин не партнер (для переговоров, - ред.). Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина сможет вести переговоры с Россией только после вывода оккупационных войск из наших земель, но не с Путиным.

"Этой цели можно достичь с помощью войны и дипломатии. С первым справляются наши генералы, их задача подтолкнуть россиян к отступлению и понять, что говорить лучше, чем воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно", - отметил министр.

О том, возможно ли начать переговоры до полного вывода войск РФ из Украины, Кулеба сказал, что это зависит от обстоятельств.

"Мы не верим россиянам на слово, никто в здравом уме не поверит. Прежде чем пойти (на компромисс по переговорам, - ред.), мы хотели бы убедиться, что он серьезный, а не обман. Что россияне потом не вернутся, чтобы снова атаковать нас. Я понимаю эти вопросы и их логику, но я не могу дать однозначных ответов, потому что их нет, на кону жизни миллионов людей", - подчеркнул глава МИД.

Кулеба также напомнил, что в прошлом году было заключено "зерновое соглашение" при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и Россия не соблюдала условия.

"Было два отдельных соглашения с нами и с Москвой, никогда не было прямого понимания. Нам нужна определенная креативность, чтобы находить решения. Мы будем их искать любыми способами, но пока условия отсутствуют: Россия продолжает нас атаковать, она предпочитает войну, а не миру", - отметил министр.

Переговоры с Россией

В 2022 году президент Владимир Зеленский принял решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

По словам советника главы Офиса президента Подоляк, Украина не планирует реагировать на "переговорное нытье" россиян, поскольку в этом нет смысла.

Для возобновления переговоров Россия должна: