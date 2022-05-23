Подоляк про підсумки трьох місяців війни: Європа продовжує відправляти Москві мільярд євро на день
Країни Європейського Союзу, попри те, що війна Росії проти України триватиме три місяці, продовжують купувати нафту і газ в окупанта, таким чином фінансуючи Кремль. У той час як українці продовжують захищати європейські кордони і демократичну цивілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
"Завершується третій місяць вторгнення РФ в Україну. Європа продовжує відправляти в Москву мільярд євро в день, купуючи нафту і газ. РФ продовжує вбивати дітей, ґвалтувати жінок і руйнувати міста. Українці продовжують захищати європейські кордони і демократичну цивілізацію. Робіть висновки", - написав він.
Нагадаємо, Угорщина пропонує ЄС ввести ембарго на морські поставки нафти з РФ.
Раніше Євросоюз виключив заборону на доставку нафти з шостого пакета санкцій проти Росії.
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