Подоляк про підсумки трьох місяців війни: Європа продовжує відправляти Москві мільярд євро на день

Країни Європейського Союзу, попри те, що війна Росії проти України триватиме три місяці, продовжують купувати нафту і газ в окупанта, таким чином фінансуючи Кремль. У той час як українці продовжують захищати європейські кордони і демократичну цивілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.