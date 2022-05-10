ЄС виключив заборону на доставку нафти з шостого пакету санкцій проти Росії, - FT

Фото: ЄС не буде вводити обмеження на доставку російської нафти по морю (GettyImages)

Європейський союз виключив заборону на морське транспортування нафти з шостого пакету санкцій проти Росії. Таким чином, Брюссель пішов назустріч Греції та Мальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання з посиланням на джерела пише, що Єврокомісія відхилила свою пропозицію заборонити перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн, оскільки зіткнулася з жорсткою позицією Греції та Мальти через наслідки для їх економік. На ці дві країни припадає понад половина танкерного флоту Євросоюзу. За даними Financial Times, ця заборона не увійде до шостого пакету санкцій.