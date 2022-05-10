ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС виключив заборону на доставку нафти з шостого пакету санкцій проти Росії, - FT

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 10 травня 2022 16:17
ЄС виключив заборону на доставку нафти з шостого пакету санкцій проти Росії, - FT Фото: ЄС не буде вводити обмеження на доставку російської нафти по морю (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз виключив заборону на морське транспортування нафти з шостого пакету санкцій проти Росії. Таким чином, Брюссель пішов назустріч Греції та Мальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання з посиланням на джерела пише, що Єврокомісія відхилила свою пропозицію заборонити перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн, оскільки зіткнулася з жорсткою позицією Греції та Мальти через наслідки для їх економік. На ці дві країни припадає понад половина танкерного флоту Євросоюзу.

За даними Financial Times, ця заборона не увійде до шостого пакету санкцій.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що ЄС хоче пом'якшити нафтові санкції проти Росії у шостому пакеті. І йшлося саме про те, щоб виключити заборону на морське транспортування російської нафти. При цьому на столі все ще залишалася заборона на страхування танкерів, що теж є серйозною перешкодою для експорту.

Найбільш радикальним противником ембарго на російську нафту виступає Угорщина, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто вирушила в Будапешт на переговори, а президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори по телефону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Нафта Санкції проти Росії
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки