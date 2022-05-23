Подоляк об итогах трех месяцев войны: Европа продолжает отправлять Москве миллиард евро в день

Страны Европейского союза, несмотря на то, что война России против Украины длиться три месяца, продолжают покупать нефть и газ у оккупанта, таким образом финансируя Кремль. В то время как украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.