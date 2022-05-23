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Подоляк об итогах трех месяцев войны: Европа продолжает отправлять Москве миллиард евро в день

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Киев, Понедельник 23 мая 2022 11:01
Подоляк об итогах трех месяцев войны: Европа продолжает отправлять Москве миллиард евро в день Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Страны Европейского союза, несмотря на то, что война России против Украины длиться три месяца, продолжают покупать нефть и газ у оккупанта, таким образом финансируя Кремль. В то время как украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Завершается третий месяц вторжения РФ в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ. РФ продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы", - написал он.

Напомним, Венгрия предлагает ЕС ввести эмбарго на морские поставки нефти из РФ.

Ранее Евросоюз исключил запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций против России.

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