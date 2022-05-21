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Замість наземних. Угорщина пропонує ЄС ввести ембарго на морські поставки нафти з РФ

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Будапешт, Субота 21 травня 2022 10:34
Замість наземних. Угорщина пропонує ЄС ввести ембарго на морські поставки нафти з РФ Фото: міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто (flickr.by/U S Department of State)
Автор: Марія Кучерявець

В Угорщині запропонували Європейському союзу ввести ембарго на морські поставки російської нафти. Пропонуючи їх замінити постачаннями наземними шляхами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сіярто в інтерв'ю Fox News.

За його словами, Угорщина не може погодитися із шостим пакетом санкцій проти РФ, оскільки введення ембарго на російську нафту є значною "дилемою", бо 65% її постачання в країну припадає на Росію.

При цьому Сіярто зазначив, що Будапешт має вирішення проблеми, і чекає відповіді від Європейського союзу та його членів.

"Якщо Європейський союз хотів би покарати Росію з нафтового боку, то можна ввести ембарго на морські постачання нафти, тому що це на сьогодні становить більшу частину російських постачань нафти до Європи...Якщо буде таке виключення, то наші економіки можуть продовжувати працювати, і тоді Європейський союз також досягне своєї мети", - резюмував міністр.

Нагадаємо, що Європейський союз виключив заборону на морське транспортування нафти з шостого пакету санкцій проти РФ, щоб таким чином піти назустріч Греції та Мальті.

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Російська Федерація Угорщина Нафта
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