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Бразилия в ООН продвигает совместный с Китаем "мирный план" по Украине

Нью-Йорк, Среда 25 сентября 2024 12:15
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Бразилия в ООН продвигает совместный с Китаем "мирный план" по Украине Фото: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бразилия продвигает общий с Китаем так называемый "мирный план" по Украине в ООН. Его планируют представить странам Глобального Юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник, 24 сентября, выступал на открытии Генеральной Ассамблеи ООН и напомнил о бразильско-китайском "мирном плане" по войне в Украине.

По словам бразильских дипломатов, советник президента Бразилии по внешней политике Селсо Аморим представит план представителям 20 стран Глобального Юга во время их встречи в Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября. Он будет искать поддержки совместного с Китаем мирного предложения.

Как передает Reuters, во встрече в пятницу примут участие страны Глобального Юга, но не европейские представители, являющиеся самыми большими сторонниками Украины. Среди приглашенных - Колумбия, Египет, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка и Объединенные Арабские Эмираты.

"Намерение состоит в том, чтобы выслушать, что эти страны могут принести, создать критическую массу и пересмотреть эти моменты... Многие страны хотят слушать, включая европейцев", - заявил изданию бразильский чиновник.

Альтернативные "мирные планы"

Напомним, что Украина создала собственные мирные инициативы для дипломатического урегулирования войны. Речь идет о формуле мира и саммите мира для ее реализации.

В июне в Швейцарии прошел первый мирный саммит Украины, второй может состояться в ноябре. Кроме того, шли дискуссии о присутствии России на втором саммите мира.

При этом ряд стран предложили собственные "мирные планы" по войне в Украине, в частности, Китай и Бразилия. Их предложение состоит в призыве к деэскалации ситуации и возобновлению прямого диалога, не требуя от России отступления.

Президент Владимир Зеленский отверг альтернативные "мирные планы" и назвал их "деструктивными".

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