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Подоляк: справа Медведчука - це потужний тест на незалежність суддів та правоохоронців

Автор: Андрій Василюк

Справа проти нардепа Віктора Медведчука є потужним тестом на незалежність в Україні правоохоронної та судової систем. Процес над депутатом має продемонструвати, наскільки система незалежна від економічних та політичних впливів.

Про це в інтерв'ю "Україна 24" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Оцей кейс Медведчука - це перший такий потужний тест переформатування системи. Тобто ми зараз побачимо, чи дійсно система готова себе поводити незалежно від політичних чи економічних впливів", - сказав Подоляк.

За його словами, ключовою ідеєю президента України Володимира Зеленського є не "реформа заради реформи", а саме реальна трансформація всієї системи на всіх рівнях.

"На всіх рівнях судова система має бути адекватною викликам. Медведчук - це тільки перший виклик, бо в нас є дуже багато суттєвих економічних впливів тих чи інших бізнесменів, які свої перші накопичення робили на державних інституціях. І от зараз система нам продемонструє...Медведчук має дійти до свого логічного фіналу, має відповісти за те, що він робив. Не з точки зору навіть пропаганди, коли він мав медійні ресурси, а з точки зору отримання тих чи інших активів економічних, які він отримав за допомогою адміністративного ресурсу", - сказав радник голови ОП.

11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру. За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, підозри стосуються держзради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. 26 травня Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення першої інстанції про запобіжний захід нардепу.

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