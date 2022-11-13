Путин уже проиграл. Подоляк дал совет россиянам, как спасти РФ

Россия должна наконец-то понять, что для нее является экзистенциальной угрозой. Экзистенциальную угрозу россиянам несет не поражение, а продолжение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка .

"Путин уже проиграл: мобилизация или отход на левый берег откладывает неизбежное. Спасти Россию в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и вывод войск из Украины", - подчеркнул советник Офиса президента.

Он отметил, что политически и психологически Россия еще не созрела до настоящих переговоров и вывода войск из Украины.

"Д - деморализация. Поддержка войны в РФ стремительно летит ко дну. От олигарха к сапожнику формируется мнение: "Время заканчивать". Политически и психологически Россия еще не созрела к настоящим переговорам и выводу войск", - отметил Подоляк.