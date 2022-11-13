ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин уже проиграл. Подоляк дал совет россиянам, как спасти РФ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 ноября 2022 22:48
Путин уже проиграл. Подоляк дал совет россиянам, как спасти РФ Фото: советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россия должна наконец-то понять, что для нее является экзистенциальной угрозой. Экзистенциальную угрозу россиянам несет не поражение, а продолжение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Путин уже проиграл: мобилизация или отход на левый берег откладывает неизбежное. Спасти Россию в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и вывод войск из Украины", - подчеркнул советник Офиса президента.

Он отметил, что политически и психологически Россия еще не созрела до настоящих переговоров и вывода войск из Украины.

"Д - деморализация. Поддержка войны в РФ стремительно летит ко дну. От олигарха к сапожнику формируется мнение: "Время заканчивать". Политически и психологически Россия еще не созрела к настоящим переговорам и выводу войск", - отметил Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк отметил, что Россия отважится на настоящие мирные переговоры и вывод войск из Украины, когда будут деоккупированы Донецк или Луганск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк
NEWS
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше