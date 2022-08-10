Вибухи на авіабазі в Криму: з'явилися супутникові знімки знищених літаків

У мережі з'явилися фотографії знищених російських літаків після вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника проекту журналістських розслідувань Bellingcat Еліота Хіггінса в Twitter .

Він стверджує, що на фото видно кілька "дуже великих кратерів", які з'явилися після вибухів. Також можна помітити знищені російські літаки і зруйновані будівлі.

"Схоже на пряме влучання в будівлю зліва, що б це не було, воно здається точним", - заявив Хіггінс.

Супутникові знімки авіабази в Криму до і після вибухів (twitter.com/EliotHiggins)

При цьому один з фахівців проекту OSINT також оприлюднив знімки, на яких більш чітко видно знищені літаки.

Знищені літаки на російській авіабазі в Криму (twitter.com/OSINTua)