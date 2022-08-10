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Вибухи на авіабазі в Криму: з'явилися супутникові знімки знищених літаків

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Україна, Середа 10 серпня 2022 22:38
Вибухи на авіабазі в Криму: з'явилися супутникові знімки знищених літаків Фото: у мережі з'явилися фото авіабази у Криму після вибухів (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилися фотографії знищених російських літаків після вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника проекту журналістських розслідувань Bellingcat Еліота Хіггінса в Twitter.

Він стверджує, що на фото видно кілька "дуже великих кратерів", які з'явилися після вибухів. Також можна помітити знищені російські літаки і зруйновані будівлі.

"Схоже на пряме влучання в будівлю зліва, що б це не було, воно здається точним", - заявив Хіггінс.

Супутникові знімки авіабази в Криму до і після вибухів (twitter.com/EliotHiggins)

При цьому один з фахівців проекту OSINT також оприлюднив знімки, на яких більш чітко видно знищені літаки.

Знищені літаки на російській авіабазі в Криму (twitter.com/OSINTua)

Нагадаємо, вчора, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі.

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