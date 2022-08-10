Вибухи на авіабазі в Криму: з'явилися супутникові знімки знищених літаків
У мережі з'явилися фотографії знищених російських літаків після вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника проекту журналістських розслідувань Bellingcat Еліота Хіггінса в Twitter.
Він стверджує, що на фото видно кілька "дуже великих кратерів", які з'явилися після вибухів. Також можна помітити знищені російські літаки і зруйновані будівлі.
"Схоже на пряме влучання в будівлю зліва, що б це не було, воно здається точним", - заявив Хіггінс.
Супутникові знімки авіабази в Криму до і після вибухів (twitter.com/EliotHiggins)
При цьому один з фахівців проекту OSINT також оприлюднив знімки, на яких більш чітко видно знищені літаки.
Знищені літаки на російській авіабазі в Криму (twitter.com/OSINTua)
Нагадаємо, вчора, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі.
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