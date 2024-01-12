Подоляк об атаках хуситов на корабли в Красном море: беззакония в мире становится больше

Атаки хуситов на корабли в Красном море еще раз доказывают, что беззаконие в мире становится все больше. Вернуться к правилам и стабильности можно только после проигрыша России в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Глобальная нестабильность растет. Еще одна масштабная точка военной напряженности - Красное море, в котором йеменские хуситы активно уничтожают международное морское право, международную навигацию", - написал Подоляк.

Он подчеркнул, что такого беззаконие становится больше в разных частях света.

"Россия, начав великую войну в Восточной Европе/Украине и демонстративно разрушив всю архитектуру глобальной безопасности и глобального права, презрев конвенции, международные институты, показала пример всем специфическим агрессивным режимам: "Сегодня время безнаказанных убийств, атак, разрушений. Атакуйте и убивайте", - добавил советник руководителя ОП.

В то же время, он отметил, что Россия часто выступает прямым или опосредованным донором, финансистом, консультантом многих эскалаций в разных регионах, поскольку крайне заинтересована перенасытить страны демократий множеством конфликтов и таким образом частично отвлечь их от помощи Украине.

"Вывод простой: вернуть мир к правилам, к стабильности, к предсказуемости можно только после краха/проигрыша путинской России. Любые другие решения будут только провоцировать другие разрушительные процессы", - добавил Подоляк.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

В ноябре 2023 года хуситы в Йемене начали атаковать корабли в Красном море. 16 декабря британский эсминец сбил беспилотник, который направлялся к торговому судну.

Ранее мы сообщали, что Совет Безопасности ООН потребовал от хуситов немедленного прекращения нападения на корабли в Красном море. ООН также предупредила, что эскалация напряженности может привести к еще более серьезным последствиям.

Также отмечалось, что США и Великобритания успешно отразили самую крупную атаку йеменских хуситов на корабли в Красном море.

Сегодня ночью, 12 января, Соединенные Штаты и Британия при поддержке союзников нанесли массированный комбинированный удар по базам и другим военным объектам хуситов в Йемене.

Сообщается, что в результате ударов были повреждены многие военные объекты. Но, как отмечают официальные представители США, удары наносились максимально точно и взвешено, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Все, что известно о ночной атаке по военным объектам в Йемене - читайте в материале РБК-Украина.