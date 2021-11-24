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Підіймали винищувачі над Чорним морем. РФ провела чергові військові навчання 

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Чорне море, Середа 24 листопада 2021 10:19
Підіймали винищувачі над Чорним морем. РФ провела чергові військові навчання  Фото: РФ провела військові навчання в Чорному морі (wikimedia.org/Vitaly.Kuzmin
Автор: Марія Кучерявець

Росія провела військові навчання в Чорному морі із залученням близько 10 екіпажів літаків, а також кораблів. Під час яких два винищувачі РФ тренувалися "завдавати удари по кораблях в акваторії моря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Екіпажі винищувачів Су-27СМ3 та Су-30М2 зі складу змішаного авіаційного сполучення Південного військового округу, дислокованого в Краснодарському краї, виконали навчально-тренувальні польоти над акваторією Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що до таких навчань були залучені патрульний корабель "Василь Биків" та малі протичовнові кораблі "Касімов" та "Єйськ".

Вказано, що особливістю даного етапу навчально-тренувальних польотів було відпрацювання екіпажами спільних дій при "завданні удару по надводних цілях супротивника".

Разом з тим зазначається, що льотчики винищувачів під час навчань "відпрацювали завдання щодо відображення нападу повітряного супротивника" на військово-морську базу.

Також вони "практикувалися" у виконанні складного пілотажу, тактичних прийомів з перехоплення та атаки повітряних цілей, протидії радіоелектронним засобам противника.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Криму військові РФ провели навчання із залученням ракетних комплексів "Тріумф" та "Панцир".

Також стало відомо, що РФ посилить своє військове угруповання в окупованому Криму до початку грудня, на півострові вже розгорнуто новий десантно-штурмовий полк.

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