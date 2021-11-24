Поднимали истребители над Черным морем. РФ провела очередные военные учения 

Россия провела военные учения в Черном море с привлечением около 10 экипажей самолетов, а также кораблей. Во время которых два истребителя РФ тренировались "наносить удары по кораблям в акватории моря".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Известно, что к таким учениям были привлечены патрульный корабль "Василий Быков" и малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск".

Указано, что особенностью данного этапа учебно-тренировочных полетов было отработки экипажами совместных действий при "нанесении удара по надводным целям противника".

Вместе с тем отмечается, что летчики истребителей во время учений "отработали задачи по отражению нападения воздушного противника" на военно-морскую базу.

Также они "практиковались" в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушных целей, противодействию радиоэлектронным средствам противника.