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Поднимали истребители над Черным морем. РФ провела очередные военные учения 

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Черное море, Среда 24 ноября 2021 10:19
Поднимали истребители над Черным морем. РФ провела очередные военные учения  Фото: РФ провела военные учения в Черном море (wikimedia.org/Vitaly.Kuzmin)
Автор: Мария Кучерявец

Россия провела военные учения в Черном море с привлечением около 10 экипажей самолетов, а также кораблей. Во время которых два истребителя РФ тренировались "наносить удары по кораблям в акватории моря".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Известно, что к таким учениям были привлечены патрульный корабль "Василий Быков" и малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск".

Указано, что особенностью данного этапа учебно-тренировочных полетов было отработки экипажами совместных действий при "нанесении удара по надводным целям противника".

Вместе с тем отмечается, что летчики истребителей во время учений "отработали задачи по отражению нападения воздушного противника" на военно-морскую базу.

Также они "практиковались" в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушных целей, противодействию радиоэлектронным средствам противника.

Напомним, недавно в оккупированном Крыму военные РФ провели учения с привлечением ракетных комплексов "Триумф" и "Панцирь".

Также стало известно, что РФ усилит свою военную группировку в оккупированном Крыму до начала декабря, на полуострове уже развернут новый десантно-штурмовой полк.

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