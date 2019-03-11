Дубіль знову не прийшов на допит

Народного депутата викликали на 10 ранку до ДБР

Нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль, которого подозревают в организации подкупа избирателей на выборах 2019, не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Так, народного депутата вызвали на 10 утра.

"Валерий Дубиль во второй раз не явился на допрос", - сообщили в ГБР.

Отметим, ранее Дубиль уже вызывался на допрос, но также не приходил. Генеральный прокурор Юрий Луценко опубликовал переписку подозреваемых в подкупе кандидата в президенты Юрия Тимошенко с народным депутатом Валерием Дубилем. Луценко отметил, что на сегодня Генпрокуратура имеет доказательства, что Дубиль координировал операцию по подкупу кандидата в президенты.

РБК-Украина писало, что суд арестовал на два месяца с правом внесения залога в 4 млн гривен двух подозреваемых по этому делу. Отметим, 6 марта 2019 Юрий Луценко сообщил о попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Кандидату предлагали 5 млн гривен (в долларовом эквиваленте) за снятие кандидатуры. Генпрокурор добавил, что заказчиком является народный депутат Валерий Дубиль.

РБК-Украина писало, что также в организации этой пирамиды подкупа избирателей подозревается нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль. Отметим, в январе он стал заместителем председателя партии "Батькивщина". Предполагалось, что он будет курировать широкий круг организационных вопросов.