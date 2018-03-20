Підконтрольні Фірташу підприємства підозрюють у "виведенні у тінь" понад 500 млн гривень

Підконтрольні українському бізнесмену Дмитру Фірташу підприємства "вивели у тінь" понад 500 млн гривень. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Як зазначається, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактами ухилення від сплати податків низкою підконтрольних Фірташу підприємств.

"Орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Сарган, протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою ухилення від сплати податків низкою підконтрольних Фірташу, підприємств, які входять до бізнес-групи GROUP DF,(ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік"), організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.

Для виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років вказані підприємства та страхові компанії, що входять в бізнес-групу Group DF (ПРАТ "СК "Саламандра-Україна", ПРАТ "СК "Дім страхування") уклали договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески.

"Застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування. У подальшому виведення цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших фіктивних підприємств та "підставних" фізичних осіб", - повідомила вона.

Як зазначила представниця генпрокурора, страхові компанії страхували ризики у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією в адресу фіктивних підприємств та підставних осіб.

"Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи. Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки", - додала вона.

За інформацією Сарган, у понеділок, 19 березня, були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки та торгівців цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд зобов'язав завод Фірташа виплатити ПІБ майже 46 млн доларів.