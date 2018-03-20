Подконтрольные Фирташу предприятия подозревают в "выводе в тень" более 500 млн гривен

Подконтрольные украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу предприятия "вывели в тень" более 500 млн гривен. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как отмечается, правоохранители расследуют уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу предприятий.

"Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет свыше 500 млн гривен", - говорится в сообщении.

По информации Сарган, в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу, предприятий, входящих в бизнес-группу GROUP DF,(ЧАО "Северодонецкое объединения Азот", ПАО "Азот", ПАО "Ровноазот", ГП "Химик"), организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Для вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов указанные предприятия и страховые компании, входящие в бизнес-группу Group DF (ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования") заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы.

"Застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц", - сообщила она.

Как отметила представительница генпрокурора, страховые компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

"Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики", - добавила она.

По информации Сарган, в понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что суд обязал завод Фирташа выплатить ПИБ почти 46 млн долларов.