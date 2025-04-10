"Посмотрим, что будет с Китаем": Трамп заявил, что соглашение по TikTok все еще "на столе"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по передаче TikTok в управление американским компаниям все еще возможна, несмотря на недавнюю паузу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter -акаунт (X) репортера Белого дома Филиппа Вегманна и Reuters .

Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете отметил, что потенциальная сделка о выделении американских активов TikTok все еще "на столе" через несколько дней после того, как ее приостановили.

"Мы имеем сделку с несколькими очень хорошими людьми, несколькими очень богатыми компаниями, которые прекрасно справятся с ней, но нам придется подождать и посмотреть, что произойдет с Китаем", - сказал Трамп.

Американский президент добавил, что она (соглашение по TikTok) все еще остается "на столе".

Информация про "срыв" сделки по TikTok

Перед этим в СМИ появились сообщения о том, что продажа TikTok американской компании пока отменена. В частности, об этом информировал корреспондент FOX Biz и обозреватель NY Post Чарльз Гаспарино.

По его словам, продажа китайского приложения пока "не обсуждается". Он также рассказал, что чиновники Белого дома признают, что потенциальная сделка невозможна в обозримом будущем. А возможно, и вообще, поскольку США идут к торговой войне, полностью сфокусированной на китайцах.

В СМИ появились сообщения о якобы отмене сделки по продаже TikTok пока что отменена (фото: скрин x.com/CGasparino)

Вопрос о сделке США с TikTok

Напомним, в апреле 2024 года - во время президентства в США Джо Байдена - был подписан закон, который требует, чтобы соцсеть TikTok была продана владельцу в Соединенных Штатах или одному из их союзников. В противном случае, приложение будет заблокировано из-за проблем национальной безопасности.

Незадолго до инаугурации нового президента США Дональда Трампа приложение TikTok таки заблокировали в Штатах, поскольку закон вступил в силу.

Трамп сразу же после вступления в должность главы государства подписал указ, который дает материнской компании TikTok ByteDance еще 75 дней на поиск нового владельца. После продления срока приложение снова начало работать и появилось на маркетплейсах.

Добавим, ранее Трамп заявлял, что у США есть большой интерес к этой соцсети. 27 марта западные СМИ писали, что Трамп может снизить пошлины для Китая, чтобы заключить сделку по TikTok.

Впрочем, заметим, что 9 апреля США резко подняли пошлины на китайские товары до 125%, и такое решение уже вступило в силу.

Также напомним, 4 апреля президент США говорил, что Штаты близки к соглашению по TikTok.