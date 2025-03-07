Трамп заявил, что продлит срок продажи TikTok, если сделка не будет достигнута вовремя

Фото: у ByteDance есть еще месяц для продажи TikTok (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он, "вероятно", продлит сроки продажи приложения TikTok, если сделка не будет достигнута к первоначальному сроку. Он подчеркнул, что у Штатов есть большой интерес к этой соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У нас есть большой интерес к TikTok... Сейчас у нас есть как минимум еще месяц, так что нас не нужно продление. Но если бы мне было нужно продление, я бы, наверное, получил его", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме. Он также добавил, что Китай сыграет свою роль в принятии решения. В то же время американский президент не уточнил, насколько длительным будет продление, если оно понадобится.