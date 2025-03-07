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Трамп заявил, что продлит срок продажи TikTok, если сделка не будет достигнута вовремя

Пятница 07 марта 2025 00:48
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Трамп заявил, что продлит срок продажи TikTok, если сделка не будет достигнута вовремя Фото: у ByteDance есть еще месяц для продажи TikTok (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что он, "вероятно", продлит сроки продажи приложения TikTok, если сделка не будет достигнута к первоначальному сроку. Он подчеркнул, что у Штатов есть большой интерес к этой соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У нас есть большой интерес к TikTok... Сейчас у нас есть как минимум еще месяц, так что нас не нужно продление. Но если бы мне было нужно продление, я бы, наверное, получил его", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Он также добавил, что Китай сыграет свою роль в принятии решения. В то же время американский президент не уточнил, насколько длительным будет продление, если оно понадобится.

Что предшествовало

Напомним, в апреле 2024 года во время президентства Джо Байдена был подписан закон, который требует, чтобы соцсеть TikTok была продана владельцу в Соединенных Штатах или одному из их союзников. В ином случае, приложение будет заблокировано из-за проблем национальной безопасности.

Вскоре, буквально за день-два до вступления Дональда Трампа на должность президента США 20 января, приложение таки заблокировали, поскольку закон вступил в силу. Кроме того, справится с проблемой даже не помогал VPN, а сама соцсеть пропала из App Store и Play Market на территории США.

Однако, Трампу сразу же в день своей инаугуруации, подписал указ, который дает материнской компании TikTok ByteDance еще 75 дней на поиск нового владельца. После продления срока приложение вновь стало работать и появилась маркетплейсах.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп TikTok
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