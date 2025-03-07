Трамп заявил, что продлит срок продажи TikTok, если сделка не будет достигнута вовремя
Президент США Дональд Трамп заявил, что он, "вероятно", продлит сроки продажи приложения TikTok, если сделка не будет достигнута к первоначальному сроку. Он подчеркнул, что у Штатов есть большой интерес к этой соцсети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"У нас есть большой интерес к TikTok... Сейчас у нас есть как минимум еще месяц, так что нас не нужно продление. Но если бы мне было нужно продление, я бы, наверное, получил его", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.
Он также добавил, что Китай сыграет свою роль в принятии решения. В то же время американский президент не уточнил, насколько длительным будет продление, если оно понадобится.
Что предшествовало
Напомним, в апреле 2024 года во время президентства Джо Байдена был подписан закон, который требует, чтобы соцсеть TikTok была продана владельцу в Соединенных Штатах или одному из их союзников. В ином случае, приложение будет заблокировано из-за проблем национальной безопасности.
Вскоре, буквально за день-два до вступления Дональда Трампа на должность президента США 20 января, приложение таки заблокировали, поскольку закон вступил в силу. Кроме того, справится с проблемой даже не помогал VPN, а сама соцсеть пропала из App Store и Play Market на территории США.
Однако, Трампу сразу же в день своей инаугуруации, подписал указ, который дает материнской компании TikTok ByteDance еще 75 дней на поиск нового владельца. После продления срока приложение вновь стало работать и появилась маркетплейсах.
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