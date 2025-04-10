"Подивимося, що буде з Китаєм": Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі "на столі"

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо передачі TikTok в управління американським компаніям все ще можлива, попри нещодавню паузу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) репортера Білого дому Філіпа Вегманна та Reuters .

Американський лідер під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті зазначив, що потенційна угода про виділення американських активів TikTok все ще "на столі" через кілька днів після того, як її призупинили.

"Ми маємо угоду з кількома дуже хорошими людьми, кількома дуже багатими компаніями, які чудово впораються з нею, але нам доведеться почекати і подивитися, що станеться з Китаєм", - сказав Трамп.

Американський президент додав, що вона (угода щодо TikTok) все ще залишається "на столі".

Інформація про "скасування" угоди щодо TikTok

Перед тим у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що продаж TikTok американській компанії поки що скасовано. Зокрема, про це інформував кореспондент FOX Biz та оглядач NY Post Чарльз Гаспаріно.

За його словами, продаж китайського додатка наразі "не обговорюється". Він також розповів, що чиновники Білого дому визнають, що потенційна угода неможлива в осяжному майбутньому. А можливо, і взагалі, оскільки США йдуть до торгівельної війни, повністю сфокусованої на китайцях.

У ЗМІ з'явилися повідомлення про начебто скасування угоди щодо продажу TikTok поки що скасовано (фото: скрін x.com/CGasparino)

Питання щодо угоди США з TikTok

Нагадаємо, у квітні 2024 року - під час президентства у США Джо Байдена - було підписано закон, який вимагає, щоб соцмережа TikTok була продана власнику в Сполучених Штатах або одному з їхніх союзників. В іншому випадку, додаток буде заблоковано через проблеми національної безпеки.

Незадовго до інавгурації нового президента США Дональда Трампа застосунок TikTok таки заблокували у Штатах, оскільки закон набув чинності.

Трамп одразу ж після вступу на посаду глави держави підписав указ, який дає материнській компанії TikTok ByteDance ще 75 днів на пошук нового власника. Після продовження терміну застосунок знову почав працювати і з'явився на маркетплейсах.

Додамо, раніше Трамп заявляв, що у США є великий інтерес до цієї соцмережі. 27 березня західні ЗМІ писали, що Трамп може знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду щодо TikTok.

Втім, зауважимо, що 9 квітня США різко підняли мита на китайські товари до 125%, й таке рішення вже набуло чинності.

Також нагадаємо, 4 квітня президент США казав, що Штати близькі до угоди щодо TikTok.