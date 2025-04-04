США близки к сделке по TikTok, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что США близки к представлению плана, который избавит китайскую соцсеть TikTok от блокировки в Америке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы очень близки к соглашению с очень хорошей группой людей (инвесторов - ред.)", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Глава Белого дома подтвердил, что он готов предложить снижение пошлин в обмен на помощь Китая в одобрении возможной продажи TikTok ее владельцем из Пекина - компанией ByteDance. В то же время Трамп предупредил, что у него "нет никаких сведений" о том, что китайские власти примут такой подход.

"У вас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: мы одобрим сделку, но вы что-нибудь сделаете по тарифу? Тарифы дают нам большую силу для переговоров. Они всегда так делали", - сообщил он.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Трамп выступил с заявлением на следующий день после того, как рассмотрел предложение консорциума американских инвесторов, в который вошли Oracle Corp, Blackstone Inc и венчурная фирма Andreessen Horowitz, которая стала главным претендентом.

По словам двух людей, усилия администрации Трампа по поиску покупателя до субботы, 5 апреля, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс. На данный момент планирование остается неопределенным, и консорциум все еще является предварительным. Однако Трамп в последние недели публично дал понять, что он продлит крайний срок для завершения сделки.

Согласно заявке, рассмотренной президентом США, новые внешние инвесторы будут владеть 50% американского бизнеса TikTok в подразделении, которое будет выделено из ByteDance. Существующие инвесторы будут владеть около 30% бизнеса.

Также по словам источников, доля ByteDance в новом американском предприятии упадет чуть ниже 20%, что позволит компании выполнить требования закона США, принятого в прошлом году и требующего от компании прекратить свою деятельность в Америке или столкнуться с запретом на ее деятельность в стране.

Предложение призывает оставить влиятельный алгоритм TikTok у ByteDance, а затем лицензировать его для нового американского предприятия. Oracle получит небольшую долю в предприятии и предоставит гарантии безопасности.