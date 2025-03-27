Трамп может снизить пошлины для Китая, чтобы заключить сделку по TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривать возможность снижения пошлин в отношении Китая. Он намерен заручится поддержкой Пекина в продаже компании ByteDance, чтобы заключить сделку по TikTok.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Каждый пункт тарифов стоит больше, чем TikTok", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Он предположил, что для того, "чтобы заставить Китай" согласиться на продажу, он, возможно, снизил бы пошлины.
Американский лидер прогнозирует, что сможет согласовать как минимум схему сделки по TikTok к следующей неделе. Однако добавил, что если соглашение не будет достигнуто, он предпримет меры по продлению крайнего срока.
"У нас будет некая форма сделки, но если она не будет завершена, это не будет большой сделкой. Мы просто продлим ее. У меня есть право иметь сделку и продлевать ее, если я захочу", - сказал Трамп.
Что предшествовало
Согласно закону, подписанному президентом США Джо Байденом в прошлом году, китайская материнская компания соцсети TikTok, компания - ByteDance, должна была найти покупателя для приложения за пределами Китая до 19 января.
В начале этого года TikTok ненадолго приостановил работу, но полного закрытия удалось избежать: Трамп подписал указ, отсрочивший исполнение этого закона на 90 дней - до 5 апреля - чтобы дать дополнительное время для заключения сделки.
Напомним, ранее в этом месяце там Трамп уже говорил, что он, вероятно, пробил сроки продажи приложения TikTok, если сделка не будет достигнута к первоначальному сроку. Американский лидер также подчеркнул, что у США есть большой интерес к этой соцсети.
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