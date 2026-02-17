Разделение на "достойных" и "недостойных": омбудсмен призывает изменить правила военных захоронений

Главное:

Суть проблемы: Действующий закон запрещает хоронить на НВМК военных, которые имели неснятую или непогашенную судимость за умышленные преступления.

Действующий закон запрещает хоронить на НВМК военных, которые имели неснятую или непогашенную судимость за умышленные преступления. Позиция правозащитников: Государство не имеет права делить павших героев на "достойных" и "недостойных" после их жертвы на фронте.

Государство не имеет права делить павших героев на "достойных" и "недостойных" после их жертвы на фронте. Следующий шаг: Офис военного омбудсмена официально обратился в Комитет ВР по вопросам соцполитики с требованием исключить эту норму из законодательства.

Почему это важно

Поводом для обращения стал запрос общественной организации "Защита заключенных Украины". Правозащитники отмечают, что служба в Вооруженных силах и смерть во время защиты государства должны быть определяющим фактором для чествования памяти, независимо от прошлого бойца.

"Офис поддержал нашу позицию: запрет на захоронение на НВМК людей, которые на день смерти имели неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, является дискриминационным. Это означает, что государство не может делить погибших защитников и защитниц на "достойных" и "недостойных" памяти - после смерти, после службы, после жертвы", - сообщили в ОО.

Позиция Офиса военного омбудсмена

Военный омбудсмен Ольга Решетилова поддержала эту инициативу, назвав такое взаимодействие примером нормальной работы гражданского общества и государственных институтов.

"К своему стыду я не знала о дискриминационной норме в Законе "О погребении и похоронном деле", которая не позволяет хоронить погибших защитников из числа осужденных на НВМК. Вчера мы обратились в Комитет ВР по вопросам социальной политики и прав ветеранов с просьбой найти возможность исключить этот абсурд из закона. Нельзя ранжировать жизни, отданные на защиту Родины", - написала Решетилова.

Сейчас слово за народными депутатами, которые должны рассмотреть изменения в Закон Украины "О погребении и похоронном деле".