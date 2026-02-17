Разделение на "достойных" и "недостойных": омбудсмен призывает изменить правила военных захоронений

В Украине предлагают отменить запрет на захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) защитников, которые имеют "непогашенную" судимость. Соответствующее обращение уже направлено в профильный комитет Верховной Рады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Военного омбудсмена Ольги Решетиловой в Facebook.
Главное:
Поводом для обращения стал запрос общественной организации "Защита заключенных Украины". Правозащитники отмечают, что служба в Вооруженных силах и смерть во время защиты государства должны быть определяющим фактором для чествования памяти, независимо от прошлого бойца.
"Офис поддержал нашу позицию: запрет на захоронение на НВМК людей, которые на день смерти имели неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, является дискриминационным. Это означает, что государство не может делить погибших защитников и защитниц на "достойных" и "недостойных" памяти - после смерти, после службы, после жертвы", - сообщили в ОО.
Военный омбудсмен Ольга Решетилова поддержала эту инициативу, назвав такое взаимодействие примером нормальной работы гражданского общества и государственных институтов.
"К своему стыду я не знала о дискриминационной норме в Законе "О погребении и похоронном деле", которая не позволяет хоронить погибших защитников из числа осужденных на НВМК. Вчера мы обратились в Комитет ВР по вопросам социальной политики и прав ветеранов с просьбой найти возможность исключить этот абсурд из закона. Нельзя ранжировать жизни, отданные на защиту Родины", - написала Решетилова.
Сейчас слово за народными депутатами, которые должны рассмотреть изменения в Закон Украины "О погребении и похоронном деле".
Напомним, что в мае 2024 года Министерство юстиции заявило, что заключенные смогут быть досрочно освобождены в обмен на мобилизацию в ряды ВСУ. Тысячи осужденных уже в первую неделю после этого заявления выразили готовность подписать контракт. После вступления в силу изменений они присоединились к составу штурмовых подразделений.
Напомним, что в мае 2024 года Министерство юстиции заявило, что заключенные смогут быть досрочно освобождены в обмен на мобилизацию в ряды ВСУ. Тысячи осужденных уже в первую неделю после этого заявления выразили готовность подписать контракт. После вступления в силу изменений они присоединились к составу штурмовых подразделений.