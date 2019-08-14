ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підготовча депутатська група визначилася з координаторами підгруп

Новини » Політика    14.08.2019 - 12:34
Підготовча депутатська група визначилася з координаторами підгруп
Фото: засідання підготовчої групи (РБК-Україна)

Перша підгрупа буде займатися комітетами, друга - організаційними питаннями

Двоє представників партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук та Сергій Іонушас будуть координувати роботу підгруп Підготовчої депутатської групи. Це рішення прийняли під час засідання підготовчої групи нової Ради, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що перша підгрупа буде займатися комітетами, друга - організаційними питаннями (запрошення, розсадка в залі, - ред.).

"Друге питання - з обрання координатора першої підгрупи, якщо ви не заперечуєте, я б пропонував Руслана Стефанчука", - сказав голова групи, представник "Слуги народу" Дмитро Разумков.

Разумкова підтримали. Зазначимо, що координатором другої групи став Іонушас. Положення про Підготовчу депутатську групу було схвалене в цілому після дискусії, яку викликала норма про склад керівництва підгруп (питання про те, що вони не можуть представляти одну політичну силу), а також через те, що не всі члени Підготовчої групи ознайомилися з проектом положення.

Також під час засідання Стефанчук заявив, що кількість комітетів потрібно скоротити.

"Кількість комітетів потрібно скоротити, комітет має обслуговувати напрямок. Ми пропонуємо максимально обєднати комітети, які близькі за значенням", - сказав він.

Нагадаємо, наразі у парламенті проходить друге засідання для підготовки сесії нової Ради. Під час засідання народні депутати обговорюють кількість комітетів Ради. Також сьогодні будуть визначатися зі складом парламентських комітетів, хто з представників політичних сил може їх очолити.

У парламенті проходить друге засідання для підготовки сесії нової Ради Вибори в Раду: суд скасував підсумки голосування на одній з дільниць 210 округу
Новини України Верховна РадаСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся