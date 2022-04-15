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Для підтримки біженців з України Канада відправляє до Польщі 100 військових, - Трюдо

Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів про відправку до Польщі близько 100 канадських військовослужбовців для надання допомоги та підтримки біженців з України, які виїхали з країни через російське вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави канадського уряду у Twitter.

"Сьогодні міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про негайне розгортання персоналу в близько 100 військовослужбовців ЗС Канади. Вони прямують до Польщі, де допомагатимуть у зусиллях з підтримки та турботи про українців, які рятуються від насильства", - йдеться у публікації.

Як зазначають у прес-службі Міноборони Канади, глава відомства оголосила, що до 150 військовослужбовців можуть бути відправлені до Польщі, а найближчими днями буде негайно відправлено близько 100 військових, які стануть допомагати в центрах прийому, де розміщені біженці з України (перебувають у віданні Польських територіальних сил оборони, розташованих по всій країні).

"Ці центри координують подальше переміщення українських біженців у Польщі та по Європі. CAF (ЗС Канади) надаватиме підтримку, обмежену медичну допомогу, підтримку психічного здоров'я і духовні послуги, а україномовний персонал CAF надаватиме негайну допомогу і послуги біженцям", - йдеться в заяві.

Таке розгортання в Польщі здійснюється в рамках операції REASSURANCE, що є найбільшим внеском Канади в НАТО. Очікується, що вона триватиме протягом 2 місяців, після чого буде розглянута можливість про продовження місії.

Раніше повідомлялося, що за даними ООН, з початку повномасштабної війни РФ проти України країну покинули понад 4,5 млн людей. Велика частина українців виїхала до Польщі - понад 2,5 млн.

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