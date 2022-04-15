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Для поддержки беженцев из Украины Канада отправляет в Польшу 100 военных, - Трюдо

Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал об отправке в Польшу около 100 канадских военнослужащих для оказания помощи и поддержке беженцев из Украины, выехавших из страны из-за российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы канадского правительства в Twitter.

"Сегодня министр обороны Канады Анита Ананд объявила о немедленном развертывании персонала в около 100 военнослужащих ВС Канады. Они направляются в Польшу, где будут помогать в усилиях по поддержке и заботе об украинцах, спасающихся от насилия", - говорится в публикации.

Как отмечают в пресс-службе Минобороны Канады, глава ведомства объявила, что до 150 военнослужащих могут быть отправлены в Польшу, а в ближайшие дни будет немедленно отправлено около 100 военных, которые станут помогать в центрах приема, где размещены беженцы из Украины (находятся в ведении Польских территориальных сил обороны, расположенных по всей стране).

"Эти центры координируют дальнейшее перемещение украинских беженцев в Польше и по Европе. CAF (ВС Канады) будет оказывать поддержку, ограниченную медицинскую помощь, поддержку психического здоровья и духовные услуги, а украиноязычный персонал CAF будет оказывать немедленную помощь и услуги беженцам", - говорится в заявлении.

Такое развертывание в Польше осуществляется в рамках операции REASSURANCE, что является крупнейшим вкладом Канады в НАТО. Ожидается, что она продлится в течение 2 месяцев, после чего будет рассмотрена возможность о продлении миссии.

Ранее сообщалось, что по данным ООН, с начала полномасштабной войны РФ против Украины страну покинули более 4,5 млн человек. Большая часть украинцев выехала в Польшу - свыше 2,5 млн.

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ПольшаКанадаДжастин ТрюдоБеженцы