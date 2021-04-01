Підтримка жорсткого карантину серед українців перевищила 60%

Наприкінці березня більшість українців (63%) підтримують введення жорсткого карантину, якщо захворюваність коронавірусом буде суттєво зростати. Протилежної думки дотримуються 34% респондентів.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Як зазначають соціологи, з початку березня спостерігається зростання підтримки жорсткого карантину. На початку місяця такі заходи схвалювали 56% громадян.
За даними опитування, 61% респондентів очікують, що поширення коронавіруса зменшиться в результаті введення жорсткого карантину, 37% - мають протилежну думку.
В кінці березня 58% часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 12% - рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 26-28 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці березня 2021 року загальнонаціональний локдаун підтримують лише чверть українців
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині березня 2021 року 24% українців заявляють, що вони перехворіли COVID-19. Перенесли COVID-19 в легкій формі 42% респондентів, середній - 45%, важкій - 13%.