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Запровадження жорсткого карантину: думки українців

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 10:34
Запровадження жорсткого карантину: думки українців Фото: карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку березня більшість українців (56%) підтримують запровадження жорсткого карантину якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. Протилежної думки дотримуються 41% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас підтримка жорсткого карантину з початку 2021 року в Україні суттєво не змінюється.

Запровадження жорсткого карантину: думки українців

Дві третини підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів на час локдауну. Крім того, 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% - шкіл, 47% - дитсадків. Натомість майже 80% проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту.

Запровадження жорсткого карантину: думки українців

Більше третини (37%) вважають, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає, 34% говорять, що він не змінюється, 20% - зменшується.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня заявив, що на сьогодні спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні, через що існує загроза нового жорсткого локдауну.

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