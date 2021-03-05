Запровадження жорсткого карантину: думки українців
На початку березня більшість українців (56%) підтримують запровадження жорсткого карантину якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. Протилежної думки дотримуються 41% респондентів.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Водночас підтримка жорсткого карантину з початку 2021 року в Україні суттєво не змінюється.
Дві третини підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів на час локдауну. Крім того, 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% - шкіл, 47% - дитсадків. Натомість майже 80% проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту.
Більше третини (37%) вважають, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає, 34% говорять, що він не змінюється, 20% - зменшується.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня заявив, що на сьогодні спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні, через що існує загроза нового жорсткого локдауну.