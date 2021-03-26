Загальнонаціональний локдаун підтримують лише чверть українців
В кінці березня 2021 року 61% українців підтримують введення жорсткого карантину в разі зростання рівня захворюваності коронавірусом, 37% - проти. Підтримка жорсткого карантину зросла з початку березня, коли вона становила 56%.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
При цьому 68% за введення жорсткого карантину лише в регіонах, де ситуація з захворюваністю небезпечна, 26% - за локдаун на всій території України.
З початку місяця різко збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваності коронавірусом зростає. Сьогодні так вважають 68% опитаних (на початку березня - 37%). Ще 22% вважають, що рівень не змінився, тільки 5% кажуть, що він знизився.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині березня 2021 року 24% українців заявляють, що вони перехворіли на COVID-19. Перенесли COVID-19 в легкій формі 42% респондентів, середній - 45%, важкої - 13%.
За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", у середині березня 27% українців готові зробити щеплення вакциною від коронавіруса Covieshield. Не хочуть робити щеплення цим препаратом 67% респондентів.