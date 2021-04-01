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Поддержка жесткого карантина среди украинцев превысила 60%

Автор: Александр Белоус

В конце марта большинство украинцев (63%) поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. Противоположного мнения придерживаются 34% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, с начала марта наблюдается рост поддержки жесткого карантина. В начале месяца такие меры одобряли 56% граждан.

По данным опроса, 61% респондентов ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения жесткого карантина, 37% - имеют противоположное мнение.

В конце марта 58% часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% - редко. Лишь 8% вообще не интересуются такими новостями.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 26-28 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце марта 2021 года общенациональный локдаун поддерживают только четверть украинцев

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта 2021 года 24% украинцев заявляют, что они переболели COVID-19. Перенесли в COVID-19 в легкой форме 42% респондентов, в средней - 45%, в тяжелой - 13%.

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