Підтримка жорсткого карантину серед українців перевищила 60%

Наприкінці березня більшість українців (63%) підтримують введення жорсткого карантину , якщо захворюваність коронавірусом буде суттєво зростати. Протилежної думки дотримуються 34% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, з початку березня спостерігається зростання підтримки жорсткого карантину. На початку місяця такі заходи схвалювали 56% громадян.

За даними опитування, 61% респондентів очікують, що поширення коронавіруса зменшиться в результаті введення жорсткого карантину, 37% - мають протилежну думку.

В кінці березня 58% часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 12% - рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 26-28 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.