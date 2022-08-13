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У Бундестазі звинуватили уряд Німеччини в затягуванні війни РФ проти України

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Берлін, Субота 13 серпня 2022 21:25
У Бундестазі звинуватили уряд Німеччини в затягуванні війни РФ проти України Фото: у Бундестазі звинуватили уряд Німеччини у затягуванні війни РФ проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Бундестазі вважають, що уряд Німеччини не зробив все необхідне для допомоги Україні у війні з Росією. Через це конфлікт затягнеться.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild, про це заявив голова Християнсько-демократичного союзу, депутат бундестагу Фрідріх Мерц.

За його словами, німецький уряд повинен був затвердити поставки важкого озброєння українським військовим ще в кінці квітня, але це рішення було прийнято пізніше. При цьому в даний час військова допомога ЗСУ також не є повною.

"Тому ми без змін допомагаємо Україні не в потрібному обсязі. І це продовжує цю жорстоку війну, яка тепер стане війною на виснаження з щоденними сотнями жертв", - заявив Мерц.

Він додав, що переговори між Росією і Україною можуть початися тільки в тому випадку, якщо Кремль більше не зможе захоплювати території на тлі посилення потужності ЗСУ.

"Тільки коли війна підійде до того пункту, що для Росії більше буде невигідно її продовжувати, будуть можливі переговори", - додав депутат.

Нагадаємо, раніше Мерц звинуватив уряд канцлера Олафа Шольца в умисній затримці поставок зброї в Україну.

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