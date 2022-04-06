США звинуватили одного з олігархів Росії в порушенні санкцій, - Reuters

Міністерство юстиції США звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, які були введені під час війни. Він використовував спільників для таємного придбання ЗМІ по всій Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

" Міністерство юстиції продовжуватиме використовувати всі свої повноваження для притягнення до відповідальності російських олігархів та інших осіб, які намагаються обійти санкції США", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд. Як додав Гарланд, Малофєєв намагався таємно придбати медіаорганізації по всій Європі. Також генпрокурор додав, що США вилучили мільйони доларів, які ймовірно пов’язані з олігархом, із фінансової установи США.