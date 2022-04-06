США вводять санкції проти найбільших російських держпідприємств

США оголосили про введення проти найважливіших державних підприємств Росії. Обмеження підірвуть здатність Москви використовувати ці компанії у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.

"Вводиться повне блокування найважливіших великих російських державних підприємств", - йдеться в релізі. Громадянам США заборонено здійснювати операції з цими компаніями. Крім того, заморожуються всі активи, які знаходяться під американською юрисдикцією. "Тим самим підривається здатність Кремля використовувати ці підприємства для забезпечення і фінансування своєї війни в Україні", - зазначено в документі. Зазначається, що Міністерство фінансів опублікує перелік цих підприємств завтра.