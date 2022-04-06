ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США вводять санкції проти найбільших російських держпідприємств

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 06 квітня 2022 17:53
США вводять санкції проти найбільших російських держпідприємств Фото: США вводять санкції проти найбільших держпідприємств Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США оголосили про введення проти найважливіших державних підприємств Росії. Обмеження підірвуть здатність Москви використовувати ці компанії у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.

"Вводиться повне блокування найважливіших великих російських державних підприємств", - йдеться в релізі.

Громадянам США заборонено здійснювати операції з цими компаніями. Крім того, заморожуються всі активи, які знаходяться під американською юрисдикцією.

"Тим самим підривається здатність Кремля використовувати ці підприємства для забезпечення і фінансування своєї війни в Україні", - зазначено в документі.

Зазначається, що Міністерство фінансів опублікує перелік цих підприємств завтра.

Нагадаємо, раніше США заблокували роботу найбільшого російського даркнет-ринку Hydra.

Війна Росії проти України триває 42-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Санкції Війна Росії проти України
NEWS
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки