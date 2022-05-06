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Підбадьорили окупантів. ЗСУ вперше показали роботу ударного безпілотника Switchblade

Безпілотник Switchblade (soldat-und-technik de)
Автор: Тетяна Самарук

Сьогодні 6 травня в Україні відзначають День піхоти. З цього приводу ЗСУ вперше показали роботу безпілотника Switchblade.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 53 окрему механізовану бригаду імені князя Володимира Мономаха.

На відео видко, як за допомогою тактичного ударного безпілотного авіаційного комплексу Switchblade, ЗСУ підбадьорили окупантів, які так завзято готували укріплення.

Також зазначається, що українська піхота впевнено наступає і стійко тримає оборону.

"Саме піхотинці першими зустрічають ворога, зближуються та знищують його впритул. Піхотинці ставлять крапку у бою, підіймаючи Прапор України над звільненими територіями", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні.

Також ми писали, що в Україну з США прибула перша партія нової військової допомоги, яка включає 300 дронів Switchblade.

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