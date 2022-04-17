ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну з США прибула перша партія нової військової допомоги, - Білий дім

Новость на русском →
Неділя 17 квітня 2022 03:31
В Україну з США прибула перша партія нової військової допомоги, - Білий дім Фото: українські військові (zsu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

За словами представника Білого дому, в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою Україні в рамках нового пакету на 800 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

США вперше погодилися надати Києву потужну зброю, включаючи 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 дронів Switchblade.

У п'ятницю, 15 квітня, високопоставлений представник Міністерства оборони передав, що перша партія зброї і техніки повинна прибути в Україну в найближчі 24 години. Він сказав, що українці заберуть її на кордоні і ввезуть в країну.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові повідомив Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть додаткову військову допомогу на 800 млн доларів. У тому числі бронетехніку і вертольоти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв