В Україну з США прибула перша партія нової військової допомоги, - Білий дім
За словами представника Білого дому, в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою Україні в рамках нового пакету на 800 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
США вперше погодилися надати Києву потужну зброю, включаючи 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 дронів Switchblade.
У п'ятницю, 15 квітня, високопоставлений представник Міністерства оборони передав, що перша партія зброї і техніки повинна прибути в Україну в найближчі 24 години. Він сказав, що українці заберуть її на кордоні і ввезуть в країну.
Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові повідомив Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть додаткову військову допомогу на 800 млн доларів. У тому числі бронетехніку і вертольоти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.